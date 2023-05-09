Пентагон сообщил об уничтожении Украиной российской ракеты "Кинжал"

Министерство обороны США утверждает, что Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается деталей, то обращайтесь к украинцам. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему ПРО Patriot", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал". Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о "Кинжале", Райдер ответил: "Верно".

Глава пресс-службы также подтвердил, что Вашингтон передал Киеву этот комплекс. Ранее сообщалось, что Украина получила их от Германии и Нидерландов. В этой связи представитель Пентагона не уточнил, какой именно Patriot применялся против "Кинжала".

В конце марта Райдер заявлял, Соединенные Штаты смогут поставить Украине комплексы Patriot быстрее, чем предполагалось. Тогда же Райдер подтвердил достоверность публикаций в американской печати о том, что личный состав ВСУ (65 человек) прошел на американской территории обучение применению систем Patriot "быстрее, чем ожидалось".

Как заявил 27 апреля командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, второй дивизион Patriot, поставленный Киеву Западом, заступил на боевое дежурство. 21 апреля он сообщил, что первая из переданных западными союзниками систем Patriot уже применяется Киевом. 19 апреля заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк утверждал, что в страну данные комплексы были ввезены из Германии, Нидерландов и США.