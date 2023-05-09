$76.82-1.7984.91-2.09

Пентагон утверждает, что Украина сбила российский "Кинжал" из переданного ей Patriot

Министерство обороны США утверждает, что Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер.

Пентагон сообщил об уничтожении Украиной российской ракеты "Кинжал"
© РИА Новости

"Что касается деталей, то обращайтесь к украинцам. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему ПРО Patriot", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал". Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о "Кинжале", Райдер ответил: "Верно".

Глава пресс-службы также подтвердил, что Вашингтон передал Киеву этот комплекс. Ранее сообщалось, что Украина получила их от Германии и Нидерландов. В этой связи представитель Пентагона не уточнил, какой именно Patriot применялся против "Кинжала".

В конце марта Райдер заявлял, Соединенные Штаты смогут поставить Украине комплексы Patriot быстрее, чем предполагалось. Тогда же Райдер подтвердил достоверность публикаций в американской печати о том, что личный состав ВСУ (65 человек) прошел на американской территории обучение применению систем Patriot "быстрее, чем ожидалось".

Politico: на Украину прибыли ЗРК Patriot и обученные их использованию военные ВСУ

Как заявил 27 апреля командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, второй дивизион Patriot, поставленный Киеву Западом, заступил на боевое дежурство. 21 апреля он сообщил, что первая из переданных западными союзниками систем Patriot уже применяется Киевом. 19 апреля заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк утверждал, что в страну данные комплексы были ввезены из Германии, Нидерландов и США.

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву. Как подчеркнул 14 декабря прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью в случае их поставки на Украину.

26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий