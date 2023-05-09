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Мобилизация: последние новости на сегодня 9 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 мая 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 9 мая 2023 о частичной мобилизации в России
© РИА Новости

В Башкирии власти ответили на вопрос о смене мобилизованных

Руководство Башкирии ответило на вопрос родственника местного жителя, призванного на фронт в рамках частичной мобилизации, о смене солдат. Об этом пишет информационный портал «News 102».

Власти напомнили, что по указу президента России Владимира Путина военнослужащие продолжают службу до окончания периода частичной мобилизации. Исключение — случаи увольнения солдат по ряду оснований.

В Уфе мобилизованных проводили обратно на фронт после отпуска

Жители Уфы, участвующие в боевых действиях на Украине в рамках частичной мобилизации, вынуждены вернуться на фронт после отпуска в кругу родных и близких. Их доставят на линию соприкосновения на автобусах «Башавтотранса» по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова. Об этом пишет информационный портал «Bash.news».

Заместитель премьер-министра местного правительства Ирек Сагитов сказал им в напутствие несколько слов. Он пообещал оказать всестороннюю поддержку родственникам военнослужащих, а также отправлять гуманитарные грузы самим солдатам. Он отметил, что солдаты достойно выполняют свои боевые задачи, и пожелал вернуться домой с победой.

В Курске женился приехавший в отпуск мобилизованный

Мобилизованный для участия в боевых действиях на Украине житель Курса накануне Дня Победы решил жениться. Его брак зарегистрировали в отделе ЗАГСа администрации Сеймского округа, передает «ForPost-Севастополь.ru».

Работник ЗАГСа рассказала, что подарила молодоженам Георгиевскую ленточку по просьбе жениха. Новой семье пожелали добра, счастья, долгих лет совместной жизни и скорейшего воссоединения.

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