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Военный аналитик заявил о возможности России лишить Запад интернета и связи

Россия в случае угрозы прямого военного конфликта с Западом способна лишить противника интернета и связи. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Военный аналитик заявил о возможности России лишить Запад интернета и связи
© сайт Министерства обороны РФ

«По дну Атлантического океана проложены кабели связи, разрушить которые означает приблизительно на 90% прервать коммуникации, информационное сообщение между США и их союзниками в Европе. В случае подхода к кромке хаоса, угрозы прямого военного конфликта, конечно, нашей целью будет разрушить эти кабели. И таким образом прервать взаимодействие между силами противника. То есть, разрушив кабель, разрушим интернет, разрушим коммуникации, в принципе нарушим взаимодействие между войсками противника. У них останется только спутниковая связь и аэроразведка», — сказал Владимир Прохватилов.

По его словам, скорее всего, такой сценарий рассматривался на случай прямого военного столкновения России и Запада.

«Наши подводные лодки, я думаю, давно уже обследовали всю эту кабельную инфраструктуру, проложенную на дне Атлантики. Если понадобится, они постараются ее уничтожить. Естественно, потенциальный противник, то есть НАТО, постарается это предотвратить. Да, мы способны это сделать, но и они тоже могут какие-то наши коммуникации нарушить», — отметил военный аналитик.

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