Военный аналитик заявил о возможности России лишить Запад интернета и связи

«По дну Атлантического океана проложены кабели связи, разрушить которые означает приблизительно на 90% прервать коммуникации, информационное сообщение между США и их союзниками в Европе. В случае подхода к кромке хаоса, угрозы прямого военного конфликта, конечно, нашей целью будет разрушить эти кабели. И таким образом прервать взаимодействие между силами противника. То есть, разрушив кабель, разрушим интернет, разрушим коммуникации, в принципе нарушим взаимодействие между войсками противника. У них останется только спутниковая связь и аэроразведка», — сказал Владимир Прохватилов.