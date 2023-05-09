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Британия готовится отправить Украине ракеты большой дальности

Власти Великобритании планируют предоставить Украине ракеты большой дальности, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщается в документе, опубликованном Международным фондом поддержки Украины (IFU).

Британия готовится отправить Украине ракеты большой дальности
© globallookpress.com

«Минобороны Великобритании попросило выразить заинтересованность в предоставлении Украине ударных возможностей с дальностью до 300 километров», — передает содержимое документа газета The Washington Post.

Конкретные сроки, тип и количество предоставляемого вооружения пока не называются. Из содержимого секретных документов Пентагона, которые были опубликованы в сети, также следует, что Великобритания намерена передать Украине некоторое количество ракет Storm Shadow, заключили в газете.

Ранее Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь, которая будет направлена на закупку ракет. Военный обозреватель Давид Нармания рассказал о разработке в США нового типа ракет, которые могут быть предоставлены украинской армии для ударов по российской территории, передает «Утро.ру».

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