США выделили Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

Помощь оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

В пакет включены дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы; оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины; боеприпасы для систем ПВО; 155-миллиметровые артиллерийские снаряды; коммерческие услуги спутниковых снимков и обучение военнослужащих.

Все переданная помощь будет передана не со складов американской армии, а закуплена у промышленности и партнеров. США также заявили о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).