США объяснили задержку с поставками танков Киеву

США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил, пишет USA Today. В издании напомнили, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.

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Эти мощные танки еще месяцы не смогут попасть на поле боя, <...> в силу того что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил, — сказано в публикации.

По информации журналистов, США поставят танки Abrams Украине к осени 2023 года.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Запад способствует смерти украинских военных, отправляя ВСУ незнакомую для них технику. Он назвал глупой подобную помощь.