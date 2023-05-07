Мобилизация: последние новости на сегодня 5 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 мая 2023, в материале «Рамблера».

Волонтеры консультируют жителей столицы по вопросам службы по контракту

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Волонтеры в Москве активно разъясняют местным жителям все возникающие вопросы по поводу прохождения военной службы по контракту. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали добровольцы, которые раздают буклеты у единого пункта отбора.

Волонтер Максим Карев рассказал, что многие люди подходили узнать у них подробности контрактной военной службы. Чаще всего это уже заранее заинтересованные люди, которые задают конкретные вопросы: куда им обратиться, куда позвонить и что сделать.

Волонтер Сергей Беликов добавил, что они в основном информируют население о возможности прохождения контрактной службы в рядах ВС РФ.

Минобороны РФ сообщило о вручении наград военнослужащим ЦВО

Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) вручили ведомственные и государственные награды в преддверии Дня Победы. Церемония состоялась в зоне ведения боевых действий, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Солдатам вручили медали Суворова, «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции». Мероприятие дополнили концертной программой ансамбля песни.

Военнослужащие ЗВО поздравили близких с наступающим Днем Победы по телемосту

Военнослужащие Западного военного округа, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации, смогли пообщаться с родственниками по телемосту из зоны ведения боевых действий. Они поздравили родных и близких с наступающим Днем Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Сегодня у нас был телемост с родными и близкими. Мы пообщались как индивидуально, так и коллективом, поздравили их с Днем Победы», — поделился солдат с позывным «Куст». Он добавил, что телемосты очень важны для военнослужащих, так как им очень редко удается пообщаться с семьями по телефону.