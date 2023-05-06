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Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что задачи бойцов компании в Артемовске (украинское название — Бахмут) полностью выполнены. Сообщение приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске
© РИА Новости

По словам Пригожина, задачей «Бахмутской мясорубки» было не взятие города, а «перемалывание подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организация передышки российской армии для восстановления боеспособности.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что эти цели были полностью выполнены. Он добавил, что бойцы будут направлены в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений.

Военные будут находиться там «до момента исчезновения угрозы для России в рамках данной военной операции» и встанут на защиту страны в случае необходимости, заключил Пригожин.

Ранее основать ЧВК «Вагнер» сообщил, что 10 мая входящие в ЧВК «Вагнер» бойцы покинут Артемовск в случае нехватки боеприпасов. Он заявил, что из-за отсутствия снаряжения потери ЧВК растут с каждым днем и потребовал от Минобороны России предоставить больше боеприпасов.

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