Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что задачи бойцов компании в Артемовске (украинское название — Бахмут) полностью выполнены. Сообщение приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

По словам Пригожина, задачей «Бахмутской мясорубки» было не взятие города, а «перемалывание подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организация передышки российской армии для восстановления боеспособности.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что эти цели были полностью выполнены. Он добавил, что бойцы будут направлены в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений.

Военные будут находиться там «до момента исчезновения угрозы для России в рамках данной военной операции» и встанут на защиту страны в случае необходимости, заключил Пригожин.