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Минобороны Румынии: Маневры Су-35 ВКС России напугали экипаж польского самолета

Истребитель Су-35 ВКС России сильно напугал экипаж польского самолета, который совершал патрулирование воздушного пространства над Черным морем. Об этом пишет издание Jurnalu со ссылкой на минобороны Румынии.

МО Румынии: российский истребитель сопровождал польский самолет над Черным морем
© РИА Новости

По данным ведомства, происшествие случилось 5 мая в 60 километрах к востоку от границы Румынии. Самолет L410 Turbolet, принадлежащий польской пограничной полиции, был перехвачен истребителем Су-35. Маневры российских летчиков создали высокий уровень турбулентности, создав серьезные трудности в управлении воздушным судном, отметили в румынском минобороны.

После того, как об инциденте стало известно, два самолета ВВС Румынии и два - Испании были приведены в состояние боевой тревоги. Однако поднимать их в воздух не пришлось - польским пилотам удалось выровнять самолет после изначальной потери высоты. L410 Turbolet благополучно приземлился в аэропорту "Михаил Когэлничану", в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Польше стартовали крупнейшие военные учения года под кодовым названием Anakonda 23. В них примут участие свыше 12 тысяч польских солдат и несколько сотен военных из США и других стран-членов НАТО.

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