Глава Минобороны Украины отметил сильную сторону российских войск

Российские военные постепенно приспосабливаются к любым вооружениям, которые Запад поставляет ВСУ, рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».

«Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся», - подчеркнул Резников.

В частности, уточнил он, летом 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи от США были поставлены РСЗО HIMARS, зона поражения которых составляла 80 километров.

По его словам, военнослужащие ВС РФ через некоторое время смогли приспособиться к изменившейся ситуации на линии противостояния, начали планировать логистику так, чтобы не подставлять колонны под залпы РСЗО.