$76.82-1.7984.91-2.09

Глава МО Украины: российские военные хорошо приспосабливаются к новым вооружениям Киева

Российские военные постепенно приспосабливаются к любым вооружениям, которые Запад поставляет ВСУ, рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Минобороны Украины отметил сильную сторону российских войск
© Рамблер

«Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся», - подчеркнул Резников.

В частности, уточнил он, летом 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи от США были поставлены РСЗО HIMARS, зона поражения которых составляла 80 километров.

Шойгу поставил задачу генерал-полковнику Кузьменкову

По его словам, военнослужащие ВС РФ через некоторое время смогли приспособиться к изменившейся ситуации на линии противостояния, начали планировать логистику так, чтобы не подставлять колонны под залпы РСЗО.

Резников подчеркнул, что ракеты, рассчитанные на 80 км, утратили свою эффективность. Соответственно, добавил он, Киев просит у Запада более мощные и дальнобойные ракеты.

18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий