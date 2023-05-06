Глава Минобороны Украины отметил сильную сторону российских войск

Глава МО Украины: российские военные хорошо приспосабливаются к новым вооружениям Киева
Российские военные постепенно приспосабливаются к любым вооружениям, которые Запад поставляет ВСУ, рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».
«Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся», - подчеркнул Резников.
В частности, уточнил он, летом 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи от США были поставлены РСЗО HIMARS, зона поражения которых составляла 80 километров.
По его словам, военнослужащие ВС РФ через некоторое время смогли приспособиться к изменившейся ситуации на линии противостояния, начали планировать логистику так, чтобы не подставлять колонны под залпы РСЗО.
Резников подчеркнул, что ракеты, рассчитанные на 80 км, утратили свою эффективность. Соответственно, добавил он, Киев просит у Запада более мощные и дальнобойные ракеты.