Крупнейший подрядчик Пентагона реорганизовал свой космический бизнес
Крупнейшая американская военно-промышленная корпорация — компания Lockheed Martin — объявила о реорганизации собственного космического бизнеса. Об этом сообщает SpaceNews.
Издание пишет, что реорганизация предполагает консолидацию предприятий крупнейшего подрядчика Пентагона, занимающихся космическим бизнесом, в три сектора.
Коммерческий гражданский сектор сосредоточится на космических исследованиях, развитии космической инфраструктуры и научных проектах. Сектор национальной безопасности будет включать направления бизнеса, связанные с cекретными и оборонными программами. Третий сектор объединит предприятия, занимающиеся созданием стратегических систем, систем противоракетной обороны и гиперзвуковых средств.
Исполнительный вице-президент Lockheed Martin Space Роберт Лайтфут заметил, что изменения сделаны «с прицелом на будущее».
В марте издание ArsTechnica со ссылкой на источники сообщило, что в конце 2023 года альянс United Launch Alliance (ULA) — производитель носителей Delta IV, Atlas V и перспективного Vulcan Centaur — будет продан.