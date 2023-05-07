Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что российские силы отразили ночью все атаки беспилотников в Крыму, жертв и разрушений нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Ранее сообщалось, что купол сенатского дворца Кремля восстановили, заявила пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, медные листы на куполе Сенатского дворца, поврежденные в связи с ликвидацией беспилотников, заменили.

В ночь на 3 мая украинский беспилотник совершил попытку нападения на кремлевскую резиденцию Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля. По ее информации, в результате своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы РЭБ два украинских дрона были выведены из строя.