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Власти: ночные попытки атаки БПЛА в Крыму пресечены, жертв и разрушений нет

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что российские силы отразили ночью все атаки беспилотников в Крыму, жертв и разрушений нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Ранее сообщалось, что купол сенатского дворца Кремля восстановили, заявила пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова.

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По ее словам, медные листы на куполе Сенатского дворца, поврежденные в связи с ликвидацией беспилотников, заменили.

В ночь на 3 мая украинский беспилотник совершил попытку нападения на кремлевскую резиденцию Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля. По ее информации, в результате своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы РЭБ два украинских дрона были выведены из строя.

В Кремле подчеркнули, что Россия оставляет за собой право «принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

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