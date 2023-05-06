Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба

Новые дроны-камикадзе «Привет-82» российского производства начнут вылетать в зону проведения специальной военной операции из единых тыловых хабов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора разработчика аппарата КБ «Око» Вадима Жернова.

По его словам, операторы смогут подключаться к их управлению на фронте и затем наводить на цели противника. «Привет-82» имеет дальность хода около 30 километров. Это позволяет ему не базироваться на линии боевого соприкосновения. В самих подразделениях на передовой нет необходимости держать летательные аппараты и катапульту, требуются очки, пульт управления и оператор, который подключится к дрону в полете.

Из хаба можно направить подразделению сразу несколько дронов. Если в подразделении один оператор, он применит их поочередно, если несколько, то можно нанести скоординированный удар по одной или нескольким разным целям. Как отметил Жернов, возможна передача управления аппаратом от одного оператора другому.