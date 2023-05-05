В Минцифры предложили создать единый реестр воинского учета до конца 2023 года

Минцифры предложило создать и ввести в работу единый реестр воинского учета до 31 декабря 2023 года, следует из проектов нормативных правовых актов.

На первом этапе предложено создать и ввести в эксплуатацию реестр с 1 июля по 31 декабря 2023 года. На этом же этапе проект должен пройти процесс одобрения, передает ТАСС.

Второй этап запланирован на период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Уже с 1 января 2025 года должно быть обеспечено формирование записей в реестре воинского учета.