Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову взять на особый контроль вопрос снабжения в районе СВО. Об этом сообщает Минобороны России .

«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А.Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Южном военном округе Шойгу проверил готовность военной техники и снаряжения, которое будет отправлено в зону СВО. Генерал-полковник Кузьменков, в свою очередь, показал министру обороны новые партии танков, БТР и прочей техники, которая также будет направлена на снабжение российских войск.