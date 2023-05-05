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Шойгу поставил задачу держать вопрос снабжения на особом контроле

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову взять на особый контроль вопрос снабжения в районе СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А.Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Южном военном округе Шойгу проверил готовность военной техники и снаряжения, которое будет отправлено в зону СВО. Генерал-полковник Кузьменков, в свою очередь, показал министру обороны новые партии танков, БТР и прочей техники, которая также будет направлена на снабжение российских войск.

Стало известно о ликвидации полковника СБУ в зоне СВО

Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковал военное командование России за плохое снабжение в зоне СВО.

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