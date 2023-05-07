Первую тысячу жителей Запорожской области разместили в Бердянске

Первую тысячу жителей Запорожской области из районов, подвергшихся обстрелам, разместили в Бердянске. Об этом в Евгений Балицкий.

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Он отметил, что людей перевозят автобусами, некоторые добираются на своих автомобилях. Врио губернатора отметил, что у населения есть продукты, место для ночлега, постоянный контакт и консультации специалистов, детям также обеспечивается необходимый уход.

Балицкий добавил, что дал поручение правительству региона как можно скорее выплатить компенсацию всем переселенным жителям в размере десяти тысяч рублей.

«Основная наша задача — обеспечить безопасность людей. Все оперативные службы Запорожской области работают в штатном режиме выполнения задачи по обеспечению безопасности граждан», — заключил чиновник.