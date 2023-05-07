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Глава Севастополя Развожаев: cилы ПВО и средства РЭБ отразили атаку на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы РФ в ночь на воскресенье, 7 мая, отразили атаку украинских беспилотников на город. "Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь.

Российские силы ПВО ночью отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
© Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километров, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий - над морем со стороны Северного мола", - заявил чиновник.

По его словам, за ночь на Крым и Севастополь было направлено десять дронов. Как отметил Развожаев, никакие городские объекты не пострадали.

"Все службы продолжают контроль обстановки", - добавил он.

4 мая Развожаев сообщил, что в районе аэродрома Бельбек уничтожен беспилотник.

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