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Newsweek: авиация станет мощным козырем России при наступлении ВСУ

США нервничают по поводу значительного и до сих пор не раскрытого до конца потенциала ВКС России в противостоянии с Украиной. 900 истребителей и 120 бомбардировщиков являются значительным преимуществом России перед ожидаемым контрнаступлением Украины, пишет в Newsweek военный обозреватель Брендан Коул.

Военный обозреватель назвал мощный козырь России при наступлении ВСУ
© Российская Газета

Особенно американских военных беспокоит мощь российского воздушного флота на фоне ослабления украинской ПВО: запасы ракет к советским комплексам "Бук" и С-300 подошли к концу (не без помощи российской артиллерии и беспилотников), а скромные западные поставки не в силах их заместить. К тому же американские Patriot с ракетами по четыре миллиона долларов за штуку не подходят для перехвата недорогих и многочисленных дронов-камикадзе, что сеют панику среди украинских военных.

Меж тем ВКС России еще даже не развернулись в небе Украины во всю мощь.

"Русские обладают почти подавляющим превосходством в воздухе, но не спешат демонстрировать это, - считает генеральный директор международной охранной фирмы Global Guardian Дейл Бакнер. - У Москвы в резерве очень большой флот, в 10 раз больше, чем у Киева".

Представители Пентагона считают, что части ВСУ при ослаблении противовоздушной обороны окажутся под угрозой быстрого уничтожения. А российские планирующие бомбы, которые можно применять, не заходя в зону действия ПВО, стали серьезной проблемой для украинской армии уже сейчас.

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