Расчеты ПВО Украины сбили в небе над Киевом украинский беспилотник Bayraktar TB2. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу командования ВВС республики.

В пресс-службе пояснили, что в четверг, 4 мая, БПЛА Bayraktar TB2 осуществлял плановый полет. Из-за технической неисправности он потерял управление.

Командование, на фоне рисков бесконтрольного пребывания дрона в столичном небе, приняло решение уничтожить беспилотник.

«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», - подчеркнули в пресс-службе.