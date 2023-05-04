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ПВО Украины сбило над Киевом Bayraktar TB2

Расчеты ПВО Украины сбили в небе над Киевом украинский беспилотник Bayraktar TB2. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу командования ВВС республики.

В пресс-службе пояснили, что в четверг, 4 мая, БПЛА Bayraktar TB2 осуществлял плановый полет. Из-за технической неисправности он потерял управление.

Над центром Киева сбит беспилотник

Командование, на фоне рисков бесконтрольного пребывания дрона в столичном небе, приняло решение уничтожить беспилотник.

«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что стоимость дронов этого типа составляет $5.37 млн. Кроме того, его предположительно поразил расчет ЗРК Iris-T, располагавшегося на крыше одной из многоэтажек столицы Украины. Ракеты для комплекса стоят порядка $0,4 млн.

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