ПВО Украины сбило над Киевом Bayraktar TB2
Расчеты ПВО Украины сбили в небе над Киевом украинский беспилотник Bayraktar TB2. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу командования ВВС республики.
В пресс-службе пояснили, что в четверг, 4 мая, БПЛА Bayraktar TB2 осуществлял плановый полет. Из-за технической неисправности он потерял управление.
Командование, на фоне рисков бесконтрольного пребывания дрона в столичном небе, приняло решение уничтожить беспилотник.
«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что стоимость дронов этого типа составляет $5.37 млн. Кроме того, его предположительно поразил расчет ЗРК Iris-T, располагавшегося на крыше одной из многоэтажек столицы Украины. Ракеты для комплекса стоят порядка $0,4 млн.