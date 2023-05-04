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Минобороны Польши: страна будет участвовать в производстве РСЗО HIMARS

Производство РСЗО HIMARS будет развернуто на площадках польского военно-промышленного комплекса, рассказал глава Минобороны республики Мариуш Блащак. Об этом пишет РИА «Новости».

Польша присоединится к производству РСЗО HIMARS
©  U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila

Отмечается, что Блащак сообщил о планах Польши по итогам посещения завода американской корпорации Lockheed Martin.

Министр уточнил, что руководство компании выразило готовность взаимодействовать с польской стороной, содействовать укреплению польской оборонной промышленности.

По словам главы ведомства, подобное сотрудничество выгодно не только Польше, но и Соединенным Штатам, так как позволяет им увеличить объемы производство систем.

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В 2023 году, пояснил Блащак, в республике появится «центр HIMARS». Эта площадка, добавил он, станет хабом по обслуживанию и производству систем для Европы в целом.

Напомним, что в 2019 году Варшава заказала за $414 млн 20 систем HIMARS. Первые из них должны поступить на вооружение республики в этом году.

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