Польша присоединится к производству РСЗО HIMARS

Минобороны Польши: страна будет участвовать в производстве РСЗО HIMARS
Производство РСЗО HIMARS будет развернуто на площадках польского военно-промышленного комплекса, рассказал глава Минобороны республики Мариуш Блащак. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Блащак сообщил о планах Польши по итогам посещения завода американской корпорации Lockheed Martin.
Министр уточнил, что руководство компании выразило готовность взаимодействовать с польской стороной, содействовать укреплению польской оборонной промышленности.
По словам главы ведомства, подобное сотрудничество выгодно не только Польше, но и Соединенным Штатам, так как позволяет им увеличить объемы производство систем.
В 2023 году, пояснил Блащак, в республике появится «центр HIMARS». Эта площадка, добавил он, станет хабом по обслуживанию и производству систем для Европы в целом.
Напомним, что в 2019 году Варшава заказала за $414 млн 20 систем HIMARS. Первые из них должны поступить на вооружение республики в этом году.