ЦБ дал разъяснение по кредитным каникулам для мобилизованных

Все участники спецоперации (мобилизованные, добровольцы, кадровые военные) имеют право запросить кредитные каникулы в любой момент до конца 2023 года и выбрать их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022-го. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитают, а пени и штрафы за этот период отменят.

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Возможность оформить каникулы задним числом не распространяется лишь на кредитные карты - каникулы по ним начинаются не раньше даты подачи требования.

Кредитные каникулы - срок, в течение которого банк соглашается не взимать платежи по кредиту. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, ломбард) не имеет права отказать в кредитных каникулах заемщику, который соответствует критериям, подчеркнули в ЦБ.

Размер кредитов, а также их количество не имеют значения. При этом кредитные каникулы не распространяются на займы, которые родственники мобилизованного взяли в качестве индивидуальных предпринимателей.

Члены семьи имеют право на каникулы по кредитам, которые они взяли в качестве физлиц до дня мобилизации родственника/дня подписания контракта добровольцем/отправки военного на СВО.

В 2022 году в РФ ввели трудовые гарантии для мобилизованных (трудовые договоры с ними можно приостановить, но не расторгнуть) и приняли закон, предоставляющий мобилизованным, контрактникам и добровольцам право на кредитные каникулы.

Решение о предоставлении кредитных каникул банк должен принять в течение десяти дней с момента поступления заявки.

Кредитные каникулы предоставляются мобилизованным и другим участникам СВО на срок службы по мобилизации, контракту или участия в СВО плюс еще 30 дней.

В конце 2022 года глава службы ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута рассказал, что банки и микрофинансовые организации дали мобилизованным россиянам отсрочку по кредитам более чем на 45 миллиардов рублей.