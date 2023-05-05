Минобороны назвало размер зарплат контрактников в зоне СВО

"Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет - от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более)", - говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.