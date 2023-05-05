Минобороны назвало размер зарплат контрактников в зоне СВО

Военнослужащие по контракту в зоне спецоперации получают денежное довольствие в зависимости от воинского звания и должности, его размер составляет от 204 тыс. рублей в месяц. Об этом в пятницу сообщило Минобороны РФ.
"Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет - от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более)", - говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Минимальное денежное довольствие командира взвода - командира отделения составляет от 242 тыс. рублей в месяц, командира отделения - 232 тыс. рублей, инструктора штаба - 226 тыс. рублей, начальника радиостанции командно-штабной машины - 226 тыс. рублей, старшего сапера - 216 тыс. рублей, гранатометчика - 211 тыс. рублей.
Минимальный размер выплат повара или водителя составит от 211 тыс. рублей.