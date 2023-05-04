Американский журналист раскрыл цель атаки ВСУ на Кремль

Киев мог совершить попытку атаки на Кремль, чтобы спровоцировать Москву к «неразумному нападению» в преддверии наступления Вооруженных сил Украины, сообщает 19Fortyfive со ссылкой на эксперта в сфере безопасности Роберта Фарли.

«Если предположить, что Украина запустила этот беспилотник [для того], чтобы вынудить Россию переориентировать свои средства противовоздушной обороны с фронта», — заявил он.

Он также назвал преимущество российских войск перед украинской армией. Оно заключается в том, что ВС РФ могут извлекать и контролировать обломки любых беспилотных летательных аппаратов.

Независимо от того, откуда была совершена атака и на что она была направлена, она представляет собой огромное затруднение для президента России Владимира Путина и его администрации. Учитывая электронное движение над целью и рядом с ней, система наведения должна стать одним из ключевых вопросов для российских следователей. Россия, безусловно, захочет упреждающе сорвать любые дополнительные атаки на Москву, отмечает 19Fortyfive.