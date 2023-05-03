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Страны Северной Европы поддержали членство Украины в НАТО

Власти Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии поддержали Украину на ее пути в НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на совместное заявление глав правительств стран Северной Европы.

Страны Северной Европы поддержали членство Украины в НАТО
© globallookpress.com

Они пообещали «продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству» в альянс.

«Еще до вступления безопасность Украины имеет большое значение для НАТО. Украина и страны Северной Европы с нетерпением ждут решения этих вопросов на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года. Страны Северной Европы продолжают решительно поддерживать способность Украины защищать себя», — говорится в их заявлении.

Также Власти Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии пообещали продолжить совместную работу с Украиной по разработке механизмов предоставления компенсаций.

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