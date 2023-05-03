Страны Северной Европы поддержали членство Украины в НАТО

«Еще до вступления безопасность Украины имеет большое значение для НАТО. Украина и страны Северной Европы с нетерпением ждут решения этих вопросов на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года. Страны Северной Европы продолжают решительно поддерживать способность Украины защищать себя», — говорится в их заявлении.