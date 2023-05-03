Минобороны заявило о перехвате американской авиационной бомбы
Российскими системами ПВО в зоне проведения специальной военной операции были сбиты управляемая авиабомба JDAM, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 16 беспилотников. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда «HIMARS» и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM. Кроме того, уничтожены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, что перехват целей был осуществлен в районах населенных пунктов Подстепное Херсонской области, Ольшаны, Сватово ЛНР, Сергеевка, Волноваха, Васильевка ДНР, Таволжанка Харьковской области и Ромашково Сумской области.
Накануне в Минобороны России заявили, что за сутки ВСУ лишились трех самолетов. Системы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в ДНР и Херсонской области, а украинский Су-25 был сбит в районе херсонского поселка Велетенское.