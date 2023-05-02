Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление на фронте в ближайшие недели. Сроки раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту Fox News, опубликованном на американского Госдепартамента.

Дипломат заключил, что первоначальные планы России в текущем конфликте не были реализованы. Так он ответил на вопрос корреспондента о том, что, несмотря на активную международную поддержку Киева, ситуация на фронте на Украине зашла в тупик.

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет», — призвал Блинкен.

Он заявил, что успех Киева на поле боя — это самый быстрый путь к началу переговоров, которые принесут устойчивый мир.