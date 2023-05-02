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Россия эвакуировала из Судана более 200 человек

Россия эвакуировала из Судана более 200 человек, это было сделано по решению Президента РФ. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Минобороны: четыре самолета Ил-76 ВКС эвакуировали более 200 человек из Судана в Россию
© Парламентская газета

Отмечается, что из республики воздушными судами военно-транспортной авиации сотрудники российского посольства, представительства оборонного ведомства, россияне, граждане СНГ и некоторых других дружественных государств.

«Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что эвакуацию граждан из Судана провел Китай. Непосредственное участие в ней приняли два корабля. Один из них забирал граждан в порту, а другой дежурил поблизости, готовый прийти на подмогу. После швартовки к берегу с корабля высаживался десант, который обеспечивал безопасность в точке посадки граждан. К месту сбора эвакуируемые доставлялись организовано, на специальных автобусах.

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