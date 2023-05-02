Минобороны: четыре самолета Ил-76 ВКС эвакуировали более 200 человек из Судана в Россию

Россия эвакуировала из Судана более 200 человек
Россия эвакуировала из Судана более 200 человек, это было сделано по решению Президента РФ. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Отмечается, что из республики воздушными судами военно-транспортной авиации сотрудники российского посольства, представительства оборонного ведомства, россияне, граждане СНГ и некоторых других дружественных государств.
«Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что эвакуацию граждан из Судана провел Китай. Непосредственное участие в ней приняли два корабля. Один из них забирал граждан в порту, а другой дежурил поблизости, готовый прийти на подмогу. После швартовки к берегу с корабля высаживался десант, который обеспечивал безопасность в точке посадки граждан. К месту сбора эвакуируемые доставлялись организовано, на специальных автобусах.