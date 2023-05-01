$80.51-1.0588.37-1.83

Российский разведчик оценил возможность ударов Киева по России в мае

Украинские власти могут предпринять попытки испортить 9 Мая террористическими атаками. Так возможность ударов Киева по России оценил военный разведчик с боевым опытом Анатолий Матвийчук в разговоре с «МК».

Российский разведчик оценил возможность ударов Киева по России в мае
© Lenta.ru

«Чем ближе будет наш общий праздник — День Победы (киевские политики, кстати, предложили переименовать его в "день оккупации Европы"), тем больше попыток будет его испортить террористическими актами», — сказал он.

Разведчик подчеркнул, что Украина постепенно становится террористическим государством, от которого можно ожидать всего.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую контрнаступления. Он отметил, что военные, снаряды, вооружение и прочие ресурсы уже подготовлены.

Позже сенатор Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» назвал слова Резникова болтовней.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий