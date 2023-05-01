$80.51-1.0588.37-1.83

В США допустили подготовку наступления Россией при провале контрнаступления ВСУ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) подготовят наступление на южном направлении при провале контрнаступления украинской армии. Об этом говорится в отчете ISW.

В США допустили подготовку наступления Россией при провале контрнаступления ВСУ
© Lenta.ru

«Российские войска, вероятно, проведут собственное наступление на юге Украины, если потенциальное украинское контрнаступление провалится», — сказано в публикации.

Аналитики считают, что целью наступательных действий станет взятие под контроль частей Запорожской и Херсонской областей, где в настоящее время находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ).

28 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что армия республики готова к контрнаступлению и ждет соответствующего решения командования. Ранее издание The Times проанализировало готовность украинской армии к масштабным наступательным действиям против российских войск. Журналисты полагают, что планам по возвращению утраченных территорий сбыться не суждено.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий