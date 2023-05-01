В США допустили подготовку наступления Россией при провале контрнаступления ВСУ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) подготовят наступление на южном направлении при провале контрнаступления украинской армии. Об этом говорится в отчете ISW.

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«Российские войска, вероятно, проведут собственное наступление на юге Украины, если потенциальное украинское контрнаступление провалится», — сказано в публикации.

Аналитики считают, что целью наступательных действий станет взятие под контроль частей Запорожской и Херсонской областей, где в настоящее время находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ).