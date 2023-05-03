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В Киеве сообщили о мощных взрывах

В Киеве один за другим звучат мощные взрывы. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

В Киеве сообщили о мощных взрывах
© globallookpress.com

Кроме того, сообщается о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В настоящий момент, согласно данным с официальных ресурсов по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в центральной и восточной частях страны. Сирены ревут в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Ранее воздушная тревога была объявлена лишь в четырех регионах Украины. Система оповещения сработала в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской области, Сумской и Черниговской областях.

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