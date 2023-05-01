СМИ: В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Кроме того, отмечается, что на всей территории «незалежной» объявлена воздушная тревога.

Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что с улучшением погоды замечена активизация подразделений ВСУ на северном участке украинского фронта, территориально близком к Белгородской области.