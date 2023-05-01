СМИ: В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Украине Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Кроме того, отмечается, что на всей территории «незалежной» объявлена воздушная тревога.
Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня
Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что с улучшением погоды замечена активизация подразделений ВСУ на северном участке украинского фронта, территориально близком к Белгородской области.
Также отмечалось, что ВСУ сменили тактику в Артемовске после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500. Об этом рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.