Пригожин ответил на приглашение выступить в Госдуме

Руководитель группы заявил, что готов выступать где угодно: «в Государственной Думе, в аду, в раю, в подземном переходе».

«Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается», — отметил он.

29 апреля в беседе с журналистом Пригожин сообщил, что подразделения «Вагнера» могут быть выведены из Артемовска из-за острой нехватки боеприпасов. По его словам, необходимо срочно принять решение о целесообразности нахождения бойцов ЧВК на указанной территории — соответствующее обращение и просьбу о помощи с устранением «снарядного голода» бизнесмен направил в Минобороны.