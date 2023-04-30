РУС и Bespoke Gun разработали уникальные снайперские комплексы Raptor

Российская оружейная компания BespokeGun в партнерстве с Российским университетом спецназа (РУС) разработали и произвели уникальные снайперские высокоточные стрелковые комплексы Raptor. Об этом сообщает пресс-служба РУС.

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«Стрелковый снайперский комплекс Raptor Tactical .338 LM. В кратчайшее время создан для нужд СВО. Это результат плодотворной совместной работы с ведущими стрелками, многократных испытаний и экспериментов. Он способен стабильно работать, показывая экстремальную кучность», — говорится в сообщении.

В РУС уточнили, что на данный момент на мировом рынке, мало кто способен произвести подобное оружие. Отмечается, что при производстве была впервые в мире успешно применена новая технология изготовления патронника. Таким образом эффективная дистанция работы комплекс составляет до 1800 м.

Также сообщается, что 30 апреля 2023 года на базе РУС (г. Гудермес) представят результаты совместного сотрудничества РУС и BespokeGun. Также состоится торжественное вручение 17-ти высокоточных стрелковых комплексов.

Кроме того, пройдет презентация нового спортивно-тренировочный снайперского комплекса для спецподразделений Raptor в калибре 6.5 PRC производства компании BespokeGun, эффективная дистанция работы которого составляет 1600 м.

В РУС отметили, что на мероприятии будут присутствовать глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, депутат Госдумы от «Единой России» Шамсаил Саралиев, российский предприниматель Виктор Бут, а также различные сотрудники силовых структур, снайперское подразделение РУС и медийные личности республики.