$80.51-1.0588.37-1.83

Новую снайперскую винтовку разработали в России

Новую российскую снайперскую винтовку представили в Чечне. Это совместная разработка чеченских инструкторов Российского университета спецназа и компании Bespoke Gun.

Новую снайперскую винтовку разработали в России
© Российская Газета

В учебный центр производители передадут 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов, в том числе и модель, разработанную совместно с инструкторами снайперского направления университета, пишет РИА Новости. Как добавил старший инструктор Асламбек Арсанукаев, это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс.

В презентации винтовки участвовали глава региона Рамзан Кадыров и российский общественный деятель Виктор Бут. Как добавили в Telegram-канале Российского университета спецназа, калибр винтовки 6.5 PRC, дальность стрельбы - 1600 метров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий