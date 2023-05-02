Новую снайперскую винтовку разработали в России
Новую российскую снайперскую винтовку представили в Чечне. Это совместная разработка чеченских инструкторов Российского университета спецназа и компании Bespoke Gun.
В учебный центр производители передадут 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов, в том числе и модель, разработанную совместно с инструкторами снайперского направления университета, пишет РИА Новости. Как добавил старший инструктор Асламбек Арсанукаев, это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс.
В презентации винтовки участвовали глава региона Рамзан Кадыров и российский общественный деятель Виктор Бут. Как добавили в Telegram-канале Российского университета спецназа, калибр винтовки 6.5 PRC, дальность стрельбы - 1600 метров.