Новую снайперскую винтовку разработали в России

Новую российскую снайперскую винтовку представили в Чечне . Это совместная разработка чеченских инструкторов Российского университета спецназа и компании Bespoke Gun.

В учебный центр производители передадут 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов, в том числе и модель, разработанную совместно с инструкторами снайперского направления университета, пишет РИА Новости. Как добавил старший инструктор Асламбек Арсанукаев, это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс.