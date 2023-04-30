В Минобороны России рассказали о ситуации в Артемовске

На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вытеснять противника в западной части города Артемовск (украинское название — Бахмут) и овладели четырьмя кварталами. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

«Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города. Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское», — рассказал Конашенков.

Ранее Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Артемовска и взяли под контроль Медицинский колледж и базу противника. В северной части серой зоны города продолжаются стрелковые бои вдоль улицы Александра Матросова. Юго-западнее перекрестка улиц Декабристов и Александра Матросова российские военные взяли под контроль ряд частных домов, превращенных в огневые точки ВСУ.