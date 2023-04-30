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В Артемовске на "Дороге жизни" уничтожен американский наемник Эндрю Купер

В Артемовске уничтожен американский наемник Эндрю Харрис Купер. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc, специализирующийся на установлении личности иностранных комбатантов в зоне СВО.

В Артемовске уничтожен американский наемник
© РИА Новости

Известно, что Купер родом из Кливленда (штат Огайо). Погиб он на "Дороге жизни" вместе с ирландским легионером Финбаром Кафферки, о котором "РГ" писала ранее. Речь идет о трассе О-0506 - единственном пути снабжения и отступления, оставшемся у ВСУ в Артемовске.

Она находится под огневым контролем российских штурмовиков. Артиллерия регулярно уничтожает там колонны с техникой и живой силой противника.

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