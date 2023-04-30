В Артемовске уничтожен американский наемник

Известно, что Купер родом из Кливленда (штат Огайо). Погиб он на "Дороге жизни" вместе с ирландским легионером Финбаром Кафферки, о котором "РГ" писала ранее. Речь идет о трассе О-0506 - единственном пути снабжения и отступления, оставшемся у ВСУ в Артемовске.