В Артемовске на "Дороге жизни" уничтожен американский наемник Эндрю Купер
В Артемовске уничтожен американский наемник Эндрю Харрис Купер. Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc, специализирующийся на установлении личности иностранных комбатантов в зоне СВО.
Известно, что Купер родом из Кливленда (штат Огайо). Погиб он на "Дороге жизни" вместе с ирландским легионером Финбаром Кафферки, о котором "РГ" писала ранее. Речь идет о трассе О-0506 - единственном пути снабжения и отступления, оставшемся у ВСУ в Артемовске.
Она находится под огневым контролем российских штурмовиков. Артиллерия регулярно уничтожает там колонны с техникой и живой силой противника.