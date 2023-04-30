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Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии

В России срок службы в армии должен быть увеличен, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии
© ТАСС

По его словам, это необходимо для подготовки более профессиональных кадров, так как чем дольше солдаты и матросы проводят времени в армии, тем они опытнее, а подразделение более скоординировано. Депутат указал, что этого «нашим войскам зачастую не хватает».

Отмечается, что военнослужащими должны становиться не ради денег, а исходя из личной позиции. При этом военнослужащий, а тем более офицер, должен быть элитой общества. Журавлев призвал вернуть такое отношение к людям в погонах.

Депутат подчеркнул, что если человек идет воевать, чтобы получить жилплощадь, никакого защитника Родины из него никогда не получится.

Ранее депутат Госсовета Крыма Николай Волков также предложил увеличить срок службы в армии. По его словам, речь идет о двух годах, а на флоте — до трех лет. Он считает, что при заключении контракта военнослужащему должны сразу предоставлять жилье.

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