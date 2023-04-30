Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии

В России срок службы в армии должен быть увеличен, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

По его словам, это необходимо для подготовки более профессиональных кадров, так как чем дольше солдаты и матросы проводят времени в армии, тем они опытнее, а подразделение более скоординировано. Депутат указал, что этого «нашим войскам зачастую не хватает».

Отмечается, что военнослужащими должны становиться не ради денег, а исходя из личной позиции. При этом военнослужащий, а тем более офицер, должен быть элитой общества. Журавлев призвал вернуть такое отношение к людям в погонах.

Депутат подчеркнул, что если человек идет воевать, чтобы получить жилплощадь, никакого защитника Родины из него никогда не получится.