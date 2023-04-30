Российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона
Российская группировка «Днепр» поразила командно-наблюдательный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами военных Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Алексея Рулева.
По его словам, также в районе Херсона был уничтожен склад боеприпасов и техники. Украина лишилась 30 своих бойцов. Кроме того, российские военные уничтожили более 10 украинских боевых бронированных машин и автомобилей.
А в районе Бургунки, Новотягинки и Отрадокаменки уничтожены два минометных расчета Вооруженных сил Украины.
Средства противовоздушной обороны российской группировки подавили два ударных беспилотника Украины.