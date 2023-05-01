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Глава Крыма Аксенов сообщил о ликвидации беспилотника силами ПВО на западе полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале, что на западе республики российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если власти Украины попытаются организовать наступление на российский регион, им стоит ждать жесткий отпор. По словам Константинова, сапог украинского военного никогда не ступит на крымскую землю.

Он добавил, что руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского, заполняют эфиры пустыми заявлениями.

Новость дополняется.

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