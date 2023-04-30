Названа возможная цель атаки ВСУ на Брянскую область

Целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Суземка в Брянской области могло быть крупное оборонное предприятие. Такую предполагаемую цель обстрела назвал Telegram-канал Mash.

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При этом не уточняется, о каком именно заводе идет речь, но утверждается, что он расположен менее чем в километре от места прилетов.

«Но туда ракеты не долетели — упали на дома мирных жителей. В результате полностью разрушен один, еще около 14 серьезно повреждены», — пишут авторы канала.

Mash утверждает, что в результате атаки один человек пропал без вести, а еще четверо числятся погибшими.