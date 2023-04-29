Кулеба объявил о готовности ряда стран обучить украинцев работе с F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд стран сообщили о готовности начать обучение украинских летчиков на американских многофункциональных истребителях четвертого поколения F-16. Его слова приводит украинская газета Klymenko Time.

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«Есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16», — указал глава внешнеполитического ведомства республики.

Он подчеркнул, что главное решение по истребителям будет за Соединенными Штатами.

Ранее Кулеба говорил, что поставка Киеву истребителей F-16 производства США не спровоцирует Российскую Федерацию на эскалацию конфликта.

В свою очередь, военный аналитик Майкл Пек рассказал, что в случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов.