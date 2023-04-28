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Пригожин анонсировал закрытие ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» скоро прекратит свое существование и уйдет в историю. Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин. Он отметил, что в этом нет ничего страшного.

Пригожин анонсировал закрытие ЧВК «Вагнер»
© ТАСС

«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается. И ЧВК „Вагнер“ через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного», — рассказал Евгений Пригожин в интервью telegram-каналу WarGonzo.

В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в ожесточенных боях в Бахмуте (Артемовске). Они полностью заблокировали трассу, по которой ВСУ получали снабжение, передает телеканал 360.

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