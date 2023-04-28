США испытают "способные изменить ситуацию" у Тайваня подводные дроны

«Еще пять необитаемых подводных аппаратов последуют за ним. Такие аппараты обладают потенциалом скрытой установки мин. И это в корне изменит ситуацию», — ответил он на вопрос конгрессмена Рубена Гальего о том, есть ли в арсенале США средства, которые можно было бы применить прямо сейчас, чтобы не допустить вторжения Китая на Тайвань.