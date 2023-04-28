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США испытают "способные изменить ситуацию" у Тайваня подводные дроны

США проведут испытания пяти подводных беспилотников, которые смогут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Такое заявление сделал начальник штаба американских ВМС адмирал Майкл Гилдей, передает ТАСС.

США испытают "способные изменить ситуацию" у Тайваня подводные дроны
©  US Navy/Justin Stack

По его словам, первый такой беспилотник «прямо сейчас» и «довольно успешно» проходит испытания у побережья Калифорнии.

«Еще пять необитаемых подводных аппаратов последуют за ним. Такие аппараты обладают потенциалом скрытой установки мин. И это в корне изменит ситуацию», — ответил он на вопрос конгрессмена Рубена Гальего о том, есть ли в арсенале США средства, которые можно было бы применить прямо сейчас, чтобы не допустить вторжения Китая на Тайвань.

Напомним, что остров управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако Китай считает его своей неотъемлемой частью.

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