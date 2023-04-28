Зеленский призвал отправить военных с тыла на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отправлять военных с тыла на фронт. Об этом сообщил министр обороны республики Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

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По словам главы ведомства, такую рекомендацию украинский лидер дал главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) генералу Валерию Залужному, отметив, что на фронт, в частности, можно отправить подавляющее большинство военкомов, давно сидящих на своих местах.

Министр уточнил, что вместо них на должность можно будет назначать получивших ранения военнослужащих, «которые знают, как правильно проводить работу по продолжению мобилизационных мероприятий».