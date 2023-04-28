Песков подтвердил участие в параде Победы 9 мая подразделений с СВО

"Они будут представлены, но в деталях — к Минобороны", - сказал предствитель Кремля. Он также сказал, что лучше "дождаться самого парада".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на параде Победы 9 мая примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения. До этого Песков рассказывал, что во время проведения парада Победы на Красной площади в Москве будут введены усиленные меры по обеспечению безопасности. Он отмечал, что "каких-либо изменений в планах проведения парада нет". В прошлом году в параде приняли участие 11 тыс. военнослужащих. Воздушная часть была отменена из-за погодных условий. Власти Курской и Белгородской областей решили не проводить в этом году парад, посвященный Дню Победы. В этих регионах действует высокий уровень террористической опасности.