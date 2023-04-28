РИА Новости: ВСУ при отступлении в Артемовске заминировали многоэтажку

"Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: "Можно я у вас пошумлю?". Мы говорим: "Что такое "пошумлю?". Он говорит: "Я буду минировать ваш дом", - сообщила Татьяна Мальцева.

Тогда женщина уточнила у солдата, как он собрался минировать дом, если здесь находится 16 мирных жителей, на что он ответил о своих 20 погибших сослуживцах. Татьяна тогда заявила, что всех предупредит о планах ВСУ заминировать дом. Ее сын Олег добавил, что украинские солдаты выбрали этот дом для минирования, ожидая, что туда войдут российские бойцы. При этом, несмотря на протесты жителей, солдаты ВСУ все равно заминировали этот дом, так как признались, что это приказ командования и его нужно выполнить.