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РИА Новости: ВСУ при отступлении в Артемовске заминировали многоэтажку

Украинские военные при отступлении из Артемовска (украинское название – Бахмут) минируют многоэтажные жилые дома, выгоняя оттуда мирных граждан, рассказали РИА Новости эвакуированные из города жители, Татьяна и Олег Мальцевы.

РИА Новости: ВСУ при отступлении в Артемовске заминировали многоэтажку
© Евгений Биятов/РИА Новости

"Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: "Можно я у вас пошумлю?". Мы говорим: "Что такое "пошумлю?". Он говорит: "Я буду минировать ваш дом", - сообщила Татьяна Мальцева.

Тогда женщина уточнила у солдата, как он собрался минировать дом, если здесь находится 16 мирных жителей, на что он ответил о своих 20 погибших сослуживцах. Татьяна тогда заявила, что всех предупредит о планах ВСУ заминировать дом. Ее сын Олег добавил, что украинские солдаты выбрали этот дом для минирования, ожидая, что туда войдут российские бойцы. При этом, несмотря на протесты жителей, солдаты ВСУ все равно заминировали этот дом, так как признались, что это приказ командования и его нужно выполнить.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ кидали гранаты в подвал с мирными жителями в Артемовске.

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