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MW: Украина массово перебрасывает польских наемников в район Артемовска

Огромное количество польских наемников было переброшено под Артемовск в течение апреля 2023 года. Их вместе с подготовленными украинскими подразделениями отправили в город и его окрестности для усиления подразделений ВСУ, которых постепенно выдавливают с позиций российские штурмовики. Об этом сообщает Military Watch.

MW: Украина массово перебрасывает польских наемников в район Артемовска
© Российская Газета

По словам авторов материала, информация о переброске польских наемниках подтверждается сразу из нескольких источников. Также на это указал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он сообщил о присутствии в зоне боевых действий на Украине около 20 тысяч контрактников из Польши.

Наряду с другими иностранными наемниками, поляки играют важную роль в поддержании боеспособности ВСУ. В частности, на них полагаются при использовании сложного вооружения, переданного из стран НАТО. Несмотря на это, подготовленных боевиков бросили в "мясорубку" на артемовском направлении, чтобы хоть немного сдержать натиск российских сил.

Ранее сообщалось, что оборонять Артемовск ВСУ помогают многочисленные наемники из Польши и Грузии. При этом у поляков была отличительная черта - черная форма.

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