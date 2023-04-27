В России продолжат строить «Варшавянки»

«Серия очень удачная, наши партнеры, наши друзья — те, кто поддерживают Россию — они смотрят на эту лодку очень хорошо. Лодка имеет огромный не только модернизационный, но имиджевый, я бы сказал, задел. Поэтому лодки этого проекта будут строиться, у них большое будущее», — сказал он.