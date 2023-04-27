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В России продолжат строить «Варшавянки»

Строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» продолжат. Об этом сообщил главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов на торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Можайск» в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

В России продолжат строить «Варшавянки»
© ТАСС

«Серия очень удачная, наши партнеры, наши друзья — те, кто поддерживают Россию — они смотрят на эту лодку очень хорошо. Лодка имеет огромный не только модернизационный, но имиджевый, я бы сказал, задел. Поэтому лодки этого проекта будут строиться, у них большое будущее», — сказал он.

Адмирал добавил, что количественный состав дивизий и бригад подводных лодок будет увеличиваться. Он отметил, что флоты будут и дальше насыщаться новыми субмаринами.

Ранее стало известно, что дизель-электрическую подлодку «Можайск» проекта 636, которая является носителем крылатых ракет семейства «Калибр», спустили на воду. Субмарина будет пришвартована к причальной стенке «Адмиралтейских верфей», где начнутся ее швартовые испытания.

В марте командир 19-й бригады дизельных подводных лодок капитан первого ранга Евгений Лимонов рассказал, что новые дизельные субмарины отличаются улучшенной акустикой и модернизированными боевыми информационно-управляющими системами.

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