Военный медик: большинство смертей на СВО происходят не от жизнеугрожающих ран

Руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин в интервью РИА Новости заявил, что более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, а многие ампутации – от неправильного наложения жгута.

Фото: Минобороны России Минобороны России

В интервью Катулин сообщил о грустной статистике, согласно которой за последние пять лет в России в ДТП погибло более 85 тысяч человек. "Грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", - сказал он. Медик подчеркнул, что специалисты УЦТМ и подготовленные инструкторы работают в зоне специальной военной операции и анализируют полученный там опыт.