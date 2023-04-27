Военный медик: большинство смертей на СВО происходят не от жизнеугрожающих ран

Руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин в интервью РИА Новости заявил, что более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, а многие ампутации – от неправильного наложения жгута.
В интервью Катулин сообщил о грустной статистике, согласно которой за последние пять лет в России в ДТП погибло более 85 тысяч человек. "Грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", - сказал он. Медик подчеркнул, что специалисты УЦТМ и подготовленные инструкторы работают в зоне специальной военной операции и анализируют полученный там опыт.
По словам Катулина, основными проблемами в сфере медобеспечения являются уровень подготовки в области оказания первой помощи и отсутствие возможности быстро доставить раненых до госпиталей. Но он отметил, что все эти проблемы решаются и уже видны позитивные изменения. Ранее сообщалось, что военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени А. В. Вишневского провели уникальную СВО по извлечению пули из сердца военнослужащего, который выполнял боевые задачи.