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Россия сменила командующего миротворцами в Карабахе

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов, говорится в бюллетене Минобороны РФ. До этого миротворческим контингентом командовал генерал-майор Андрей Волков.

Россия сменила командующего миротворцами в Карабахе
© РИА Новости

С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские миротворцы ведут переговоры с Азербайджаном после установки контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге. Миротворческий контингент продолжает круглосуточный мониторинг обстановки в регионе.

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До этого в МИД Азербайджана заявили о легитимности установки КПП на границе с Арменией, отвергнув прозвучавшие со стороны Еревана упреки. В республике расценили данный шаг как нарушение трехстороннего заявления 2020 года, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России. В Баку в ответ указали, что подобные высказывания не только не способствуют миру и стабильности в регионе, но и приводят к росту напряженности.

23 апреля армянский МИД призвал Россию выполнить свое обязательство, согласно шестому пункту трехстороннего заявления, «устранив незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора».

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