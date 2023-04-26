Россия сменила командующего миротворцами в Карабахе

До этого в МИД Азербайджана заявили о легитимности установки КПП на границе с Арменией, отвергнув прозвучавшие со стороны Еревана упреки. В республике расценили данный шаг как нарушение трехстороннего заявления 2020 года, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России. В Баку в ответ указали, что подобные высказывания не только не способствуют миру и стабильности в регионе, но и приводят к росту напряженности.